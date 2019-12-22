"Ми всі - Зозуля": На матчі чемпіонату Іспанії фани підтримали українця

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Неділя, 22 грудня 2019, 01:45

Вболівальники ФК "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля, вивісили банер "Ми всі - Зозуля" на матчі іспанської Сегунди проти ФК "Ельче".

Джерело: COPE Albacete

Деталі: Крім того, вболівальники "Альбасете" на 10-й хвилині зустрічі почали скандували ім'я українця, який виступає під 10-м ігровим номером.

COPE Albacete
COPE Albacete

Що було раніше: Матч другого дивізіону чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" і "Альбасете відклали через образи на адресу нападника "Альбасете", українця Романа Зозулі.

Фанати "Райо" наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця образи, основною тематикою яких стало гасло "Зозуля - нацист". Через це гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм.

Зозуля значився у складі "Райо" на правах оренди ще в 2017 році, але ультрас клубу "Буканерос" (традиційно підтримують ліві погляди) не прийняли новачка, звинувачуючи його у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. У підсумку Зозуля отримав дозвіл від ФІФА і достроково покинув команду, не зігравши за клуб жодного матчу.

Теми: Іспанія футбол


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