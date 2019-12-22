"Мы все - Зозуля": На матче чемпионата Испании фаны поддержали украинца

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 01:45

Болельщики ФК "Альбасете", за который выступает Роман Зозуля, вывесили баннер "Мы все - Зозуля" на матчи испанской Сегунды против ФК "Эльче".

Источник: COPE Albacete

Детали: Кроме того, болельщики "Альбасете" на 10-й минуте встречи начали скандировали имя украинца, который выступает под 10-м игровым номером.

COPE Albacete
COPE Albacete

Что было раньше: Матч второго дивизиона чемпионата Испании между "Райо Вальекано" и "Альбасете" отложили из-за оскорблений в адрес нападающего "Альбасете", украинца Романа Зозули.

Фанаты "Райо" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинца оскорбления, основной тематикой которых стал лозунг "Зозуля - нацист". Из-за этого игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.

Зозуля числился в составе "Райо" на правах аренды еще в 2017 году, но ультрас клуба "Буканерос" (традиционно поддерживают левые взгляды) не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине. В итоге Зозуля получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду, не сыграв за клуб ни одного матча.

Темы: Испания футбол


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