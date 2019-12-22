ООС: 6 обстрілів, без втрат 

21 грудня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та з забороненого Мінськими угодами озброєння.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли по позиціях Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил.

Дослівно: "Вчора, 21 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не має".