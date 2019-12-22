ООС: 6 обстрелов, без потерь

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 07:06

21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Источник: штаб ООС

Детали: Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и с запрещенного минского соглашениями вооружения.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрелы по позициям Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил.

Дословно: "Вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было. С суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не имеет ".

Темы: ООС Донбасс


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