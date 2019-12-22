Києвом іде сотня костюмованих персонажів

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Неділя, 22 грудня 2019, 15:14
Укрінформ

У Києві проходить перший Новорічний парад, у якому беруть участь близько сотні костюмованих персонажів.

Джерело: Укрінформ

 

Деталі: Учасники параду вирушили від парку Тараса Шевченка до Софійської площі.

Їх супроводжує оркестр, а за самим дійством вздовж маршруту параду спостерігає кількасот осіб.

Як зазначили організатори, в рамках параду серед учасників відбудеться конкурс на найкращий новорічний костюм. Авторів найяскравіших образів очікують призи та подарунки, головний приз - поїздка на двох до Буковеля.

 
 

Нагадаємо: 22 грудня із 13:30 до 16:00 заборонено рух транспорту на вулиці Володимирській у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade.

Рух перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку № 19 вулиці Володимирської.

Українська правда
Теми: Київ акції святкування


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