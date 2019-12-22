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По Киеву идет сотня костюмированных персонажей

Воскресенье, 22 декабря 2019, 14:14
По Киеву идет сотня костюмированных персонажей
Укринформ

В Киеве проходит первый Новогодний парад, в котором принимают участие около сотни костюмированных персонажей.

Источник: Укринформ

 

Детали: Участники парада отправились от парка Тараса Шевченко к Софийской площади.

Их сопровождает оркестр, а за самим действом вдоль маршрута парада наблюдает несколько сотен человек.

Как отметили организаторы, в рамках парада среди участников состоится конкурс на лучший новогодний костюм. Авторов самых ярких образов ожидают призы и подарки, главный приз - поездка на двоих в Буковель.

 
 

Напомним: 22 дек с 13:30 до 16:00 запрещено движение транспорта по улице Владимирской в ​​связи с проведением Borjomi New Year Parade.

Движение перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко в доме № 19 улицы Владимирской.

Украинская правда
Темы: Киевакциипразднования
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