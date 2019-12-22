Суд ухвалив вирок найманці "ДНР", що перейшла на бік України
Павлоградський міськрайонний суд ухвалив вирок щодо учасниці незаконних збройних формувань на Донбасі Світлани Дрюк з позивним "Ветерок", яка добирала і навчала бійців "ДНР" та у березні 2019 р. перейшла на бік України.
Джерело: Hromadske з посиланням на пресслужбу суду та дані судового реєстру
Деталі: Суд визнав винною Дрюк у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Дослівно: "Між обвинуваченою та прокурором ГПУ затверджено угоду про визнання винуватості та призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном на 3 роки".
Деталі: За даними суду, у період 2014 – 2018 роки обвинувачена брала участь у діяльності терористичної організації в якості "заступника начальника штабу 11 Дунайсько - Єнакіївського полку 1 армійського корпусу народного ополчення т.зв. ДНР", підбирала та навчала добровольців з метою участі у бойових діях проти Збройних Сил України.
Дослівно: "У ході досудового розслідування обвинувачена визнала вину у скоєнні вказаного злочину та викрила незаконну діяльність понад 20 кадрових російських воєнних, які перебували на тимчасово окупованій території Донецької області та брали участь у веденні агресивної війни проти України, а також щодо поставок бойової техніки з території РФ.
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Нагадаємо,
- У березні 2019 р. в СБУ повідомили, що найманець російських незаконних збройних формувань на Донбасі Світлана Дрюк з позивним "Ветерок" перейшла на бік України.
- Дрюк нібито стала прообразом до фільму, знятого за кошти "ДНР" "Ополченочка" про жіночий батальйон. Стрічка позиціонується як "на основі реальних подій" і має прославляти "героїв" так званої Новоросії. Прем'єра фільму запланована на травень 2019 року.