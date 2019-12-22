Суд вынес приговор наемнице "ДНР", которая перешла на сторону Украины

Павлоградский горрайонный суд вынес приговор участнице незаконных вооруженных формирований на Донбассе Светлане Дрюк с позывным "Ветерок", которая подбирала и обучала бойцов "ДНР", а в марте 2019 г. перешла на сторону Украины.

Источник: Hromadske со ссылкой на пресс-службу суда и данные судебного реестра

Детали: Суд признал виновной Дрюк в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации).

Дословно: "Между обвиняемой и прокурором ГПУ утверждено соглашение о признании виновности и назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года".

Детали: По данным суда, в 2014 - 2018 гг. обвиняемая участвовала в деятельности террористической организации в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско - Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения т.н. "ДНР", подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных Сил Украины.

Дословно: "В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовали в ведении агрессивной войны против Украины, а также по поставкам боевой техники с территории РФ.

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Напомним,