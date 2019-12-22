Шулявський міст у Києві почали асфальтувати

Будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід, запуск руху яким планується наприкінці наступного тижня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Дослівно: "Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи", – заявив Кличко.

Деталі: За словами мера Києва, гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років.

23-26 грудня планується асфальтування підходів до мосту з боку вулиць Гетьмана та Довженка.

Дослівно: "Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього", - повідомив Кличко.

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