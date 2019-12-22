Шулявський міст у Києві почали асфальтувати
Будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід, запуск руху яким планується наприкінці наступного тижня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Дослівно: "Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи", – заявив Кличко.
Деталі: За словами мера Києва, гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років.
23-26 грудня планується асфальтування підходів до мосту з боку вулиць Гетьмана та Довженка.
Дослівно: "Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього", - повідомив Кличко.
Передісторія:
- Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року.
- До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
- За повідомленням КМДА, відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві планується у грудні.
- За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".