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Шулявський міст у Києві почали асфальтувати

Неділя, 22 грудня 2019, 20:02
Шулявський міст у Києві почали асфальтувати
фото - пресслужба КМДА

Будівельники розпочали асфальтувати Шулявський шляхопровід, запуск руху яким планується наприкінці наступного тижня.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook 

Дослівно: "Минулої ночі на Шулявці кипіла робота. Будівельники розпочали асфальтувати новий шляхопровід. Укладають асфальтобетон на сучасне гідроізоляційне покриття, що успішно використовують на будівництві мостів та шляхопроводів у країнах Європи", – заявив Кличко.  

Деталі: За словами мера Києва, гарантію на експлуатацію покриття, що влаштовують на площі близько 5 тисяч квадратних метрів, підрядник дає 10 років. 

23-26 грудня планується асфальтування підходів до мосту з боку вулиць Гетьмана та Довженка.

Дослівно: "Після цього відбудуться технічні випробовування шляхопроводу. На ньому встановлять спеціальне обладнання, що вимірюватиме прогини мосту та статичні і динамічні навантаження на нього", - повідомив Кличко. 

Передісторія:

  • Шулявський міст частково обвалився 27 лютого 2017 року. 
  • До кінця 2019 року заплановано завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.
  • За повідомленням КМДА, відкрити рух автотранспорту новим Шулявським мостом у Києві планується у грудні.
  • За даними розслідування програми "Схеми", право ремонтувати київський Шулявський міст у непрозорому за конкуренцією тендері отримала фірма, пов’язана із нардепом Максимом Микитасем – відомим столичним забудовником, який є екс-керівником корпорації "Укрбуд".

Українська правда

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Теми: Київдороги
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