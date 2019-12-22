Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать

Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод, запуск движения по которому планируется в конце следующей недели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы", - заявил Кличко.

Детали: По словам мэра Киева, гарантию на эксплуатацию покрытия, которое организуют на площади около 5000 квадратных метров, подрядчик дает 10 лет.

23-26 декабря планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Гетьмана и Довженко.

Дословно: "После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него", сообщил Кличко.

Напомним: