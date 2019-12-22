Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать
Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод, запуск движения по которому планируется в конце следующей недели.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook
Дословно: "Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы", - заявил Кличко.
Детали: По словам мэра Киева, гарантию на эксплуатацию покрытия, которое организуют на площади около 5000 квадратных метров, подрядчик дает 10 лет.
23-26 декабря планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Гетьмана и Довженко.
Дословно: "После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него", сообщил Кличко.
Напомним:
- Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
- К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
- По данным КГГА, открыть движение автотранспорта по новому мосту на Шулявке планироваось в декабре.
- По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".