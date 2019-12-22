Шулявский мост в Киеве начали асфальтировать

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 21:02
фото - прес-служба КГГА

Строители начали асфальтировать Шулявский путепровод, запуск движения по которому планируется в конце следующей недели.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Прошлой ночью на Шулявке кипела работа. Строители начали асфальтировать новый путепровод. Укладывают асфальтобетон на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют на строительстве мостов и путепроводов в странах Европы", - заявил Кличко.

Детали: По словам мэра Киева, гарантию на эксплуатацию покрытия, которое организуют на площади около 5000 квадратных метров, подрядчик дает 10 лет. 

23-26 декабря планируется асфальтирование подходов к мосту со стороны улиц Гетьмана и Довженко.

Дословно: "После этого состоятся технические испытания путепровода. На нем установят специальное оборудование, измерять прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него", сообщил Кличко. 

Напомним:

  • Шулявский мост частично обрушился 27 февраля 2017 года.
  • К концу 2019 года планируется завершить работы по строительству нового путепровода длиной 158,17 м, велосипедных дорожек (длина - 741 м), лево- и правоповоротных съездов, реконструкции подземного пешеходного перехода, благоустройства и озеленения.
  • По данным КГГА, открыть движение автотранспорта по  новому мосту на Шулявке планироваось в декабре.  
  • По данным расследования программы "Схемы", право ремонтировать киевский Шулявский мост в непрозрачном по конкуренции тендере получила фирма, связанная с нардепом Максимом Микитасем - известным столичным застройщиком, который является экс-руководителем корпорации "Укрбуд".

Украинская правда
Темы: Киев дороги


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