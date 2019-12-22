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Під Офісом президента вимагали відставки Авакова

Неділя, 22 грудня 2019, 22:36
Під Офісом президента вимагали відставки Авакова

Під Офісом президента провели акцію "Аваков заєднав!" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 

Джерело: "5 канал", організатори акції у Facebook

Деталі: Участь у акції під ОП взяли близько сотні людей.

Під час заходу учасники заявили, що реформу правоохоронних органів провалено та нарікали на нерозкриті напади на активістів та журналістів.

Дослівно: "Арсен Аваков — міністр гучних скандалів, сфабрикованих справ, провалених реформ та нападів на громадських активістів. Йому не місце на посаді міністра, він має сісти, а не лишатися чи йти на підвищення. ...  На його рахунку - провалена реформа правоохоронних органів, вибіркова переатестація та реабілітація старих кадрів. Нерозкриті напади на активних громадян та журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань.  Непрофесіоналізм, популізм, участь у політичних війнах та інформаційних спецопераціях Авакова та його підлеглих". 

"Якщо однієї зустрічі буде мало, то будемо приходити регулярно й нагадувати, що Аваков заєднав", - заявили організатори акції. 

 
 
 

Після завершення акції під ОП учасники приєдналися до музичного марафону "Білими нитками", який влаштували на Майдані Незалежності на підтримку підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.  

Українська правда

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Теми: АваковОфіс президентамітинги
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