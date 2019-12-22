Під Офісом президента вимагали відставки Авакова

Під Офісом президента провели акцію "Аваков заєднав!" з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Джерело: "5 канал", організатори акції у Facebook

Деталі: Участь у акції під ОП взяли близько сотні людей.

Під час заходу учасники заявили, що реформу правоохоронних органів провалено та нарікали на нерозкриті напади на активістів та журналістів.

Дослівно: "Арсен Аваков — міністр гучних скандалів, сфабрикованих справ, провалених реформ та нападів на громадських активістів. Йому не місце на посаді міністра, він має сісти, а не лишатися чи йти на підвищення. ... На його рахунку - провалена реформа правоохоронних органів, вибіркова переатестація та реабілітація старих кадрів. Нерозкриті напади на активних громадян та журналістів, злочини самих правоохоронців, фальсифікації розслідувань. Непрофесіоналізм, популізм, участь у політичних війнах та інформаційних спецопераціях Авакова та його підлеглих".

"Якщо однієї зустрічі буде мало, то будемо приходити регулярно й нагадувати, що Аваков заєднав", - заявили організатори акції.

Після завершення акції під ОП учасники приєдналися до музичного марафону "Білими нитками", який влаштували на Майдані Незалежності на підтримку підозрюваних у справі вбивства журналіста Павла Шеремета.