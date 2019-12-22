Под Офисом президента требовали отставки Авакова

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Воскресенье, 22 декабря 2019, 23:36

Под Офисом президента провели акцию "Аваков заеднав!" с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Источник: "5 канал", организаторы акции в Facebook

Детали: Участие в акции под ОП приняли около сотни человек.

В ходе мероприятия участники заявили, что реформа правоохранительных органов провалена и заявляли о нераскрытых  нападениях на активистов и журналистов.

Дословно: "Арсен Аваков - министр громких скандалов, сфабрикованных дел, провалившихся реформ и нападений на общественных активистов. Ему не место на посту министра, он должен сесть, а не оставаться или идти на повышение. ... На его счету - проваленная реформа правоохранительных органов, выборочная переаттестация и реабилитация старых кадров. Нераскрытые нападения на активных граждан и журналистов, преступления самих правоохранителей, фальсификации расследований. Непрофессионализм, популизм, участие в политических войнах и информационных спецоперациях Авакова и его подчиненных".

"Если одной встречи будет мало, мы будем приходить регулярно и напоминать, что Аваков заеднав", - заявили организаторы акции.

 
 
 

После завершения акции под ОП участники присоединились к музыкальному марафону "Белыми нитками", который устроили на Майдане Независимости в поддержку подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Украинская правда
Темы: Аваков Офис президента митинги


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