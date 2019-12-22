На Майдані зібралися на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

Українські музиканти проводять на Майдані Незалежності в Києві марафон "Білими нитками" на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Біля Монументу Незалежності побудована сцена, на якій розміщено плакати "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?".

Станом на 13:30 до марафону долучилось понад дві сотні осіб.

Усіх учасників марафону пригощають чаєм поблизу сцени.

Очікуються виступи понад двадцяти артистів, серед яких групи "Мотор'ролла", "Мандри", Karna, Сергій Танчинець ("Без Обмежень"), Іван Леньо та Володимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" та інші.

Як зазначили організатори, музичний марафон триватиме до 22:00.

Ветеранка та волонтерка Маруся Звіробій (в центрі) на акції Радіо Свобода

Дослівно з опису події в Facebook: "Творча спільнота України - музиканти, митці, громадські діячі - обурені цією ситуацією (арештом підозрюваних – ред.). Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Павла Шеремета. Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення - замало, а наявні - не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!"

Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета

Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета

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