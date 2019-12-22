На Майдані зібралися на підтримку підозрюваних у справі Шеремета
Українські музиканти проводять на Майдані Незалежності в Києві марафон "Білими нитками" на підтримку Андрія Антоненка (Riffmaster), Юлії Кузьменко та Яни Дугарь, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Біля Монументу Незалежності побудована сцена, на якій розміщено плакати "#яневірю: білими нитками" та "Хто наступний?".
Станом на 13:30 до марафону долучилось понад дві сотні осіб.
Усіх учасників марафону пригощають чаєм поблизу сцени.
Очікуються виступи понад двадцяти артистів, серед яких групи "Мотор'ролла", "Мандри", Karna, Сергій Танчинець ("Без Обмежень"), Іван Леньо та Володимир Шерстюк (Kozak System), "Нумер 482" та інші.
Як зазначили організатори, музичний марафон триватиме до 22:00.
Дослівно з опису події в Facebook: "Творча спільнота України - музиканти, митці, громадські діячі - обурені цією ситуацією (арештом підозрюваних – ред.). Ми не віримо в причетність Андрія, Юлі та Яни до вбивства Павла Шеремета. Ми вважаємо, що доказів для обвинувачення - замало, а наявні - не витримують жодної критики. Ми вбачаємо в цій справі політичне забарвлення та переслідування й тиск на активний прошарок суспільства. Ми вимагаємо справедливого, неупередженого правосуддя в Україні!"
Знати більше: Що відомо про людей, яких підозрюють у причетності до вбивства Шеремета
Заява УП: Щодо розслідування МВС справи Павла Шеремета
Передісторія:
- Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
- 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох осіб: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко ("Лісу"), музиканта й добровольця Андрія Антоненка ("Riffmaster"), добровольців Владислава та Інну Грищенків ("Бучу" й "Пуму").
- Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.
- За версією слідства, Дугарь фотографувала камери напередодні вбивства, Кузьменко закладала вибухівку під авто, Антоненко фігурує в розслідуванні як організатор.
- Затримані заперечують свою причетність до вбивства і стверджують, що не схожі на вбивць, зафіксованих на камерах.
- Кузьменко розкритикувала експертизу, яка нібито доводить її причетність.
- Антоненко подав позов до президента Володимира Зеленського і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що вбивство Шеремета було добре технічно підготовленим, а підозрювані говорили про покровителя, який їх має "витягнути" і захистити.
- "Слідство.Інфо" вважає, що у розслідуванні вбивства журналіста Шеремета результати експертизи, на яку посилається Аваков, неоднозначні, а докази – слабкі та непереконливі. Поліція заперечує.
- В "Української правди" також є низка питань щодо версії слідства.
- Генпрокуратура оновила групу прокурорів у справі. Однин із них не пройшов атестацію.