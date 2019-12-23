Четверо осіб отримали травми в ДТП за участі поліції на Харківщині

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Понеділок, 23 грудня 2019, 03:25
Фото: Нацполіція

Троє поліцейських та водій легковика постраждали в результаті аварії в місті Валки на трасі "Київ-Харків-Довжанський".

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області 

Дослівно: "Троє поліцейських віком від 40 до 45 років та 51-річний водій легковика з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Валківської районної лікарні."

Четверо травмованих в ДТП за участі поліції на Харківщині
Четверо травмованих в ДТП за участі поліції на Харківщині

Деталі: За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ-2106" з причепом повертав вліво на автозаправну станцію та зіштовхнувся з службовою автівкою поліції, що рухалась назустріч. 

Нагадаємо:

  • Наприкінці жовтня у Кропивницькому вантажівка порушила правила дорожнього руху, зіткнулася з авто поліції, в результаті чого отримали травми двоє правоохоронців.

Українська правда
Теми: ДТП Харківська область поліція


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