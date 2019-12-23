Четверо осіб отримали травми в ДТП за участі поліції на Харківщині
Понеділок, 23 грудня 2019, 02:25
Троє поліцейських та водій легковика постраждали в результаті аварії в місті Валки на трасі "Київ-Харків-Довжанський".
Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області
Дослівно: "Троє поліцейських віком від 40 до 45 років та 51-річний водій легковика з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Валківської районної лікарні."
Деталі: За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ-2106" з причепом повертав вліво на автозаправну станцію та зіштовхнувся з службовою автівкою поліції, що рухалась назустріч.
Нагадаємо:
- Наприкінці жовтня у Кропивницькому вантажівка порушила правила дорожнього руху, зіткнулася з авто поліції, в результаті чого отримали травми двоє правоохоронців.
Українська правда