Четверо осіб отримали травми в ДТП за участі поліції на Харківщині

Троє поліцейських та водій легковика постраждали в результаті аварії в місті Валки на трасі "Київ-Харків-Довжанський".

Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області

Дослівно: "Троє поліцейських віком від 40 до 45 років та 51-річний водій легковика з травмами різного ступеня тяжкості доставлені до Валківської районної лікарні."

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Деталі: За попередньою інформацією, автомобіль "ВАЗ-2106" з причепом повертав вліво на автозаправну станцію та зіштовхнувся з службовою автівкою поліції, що рухалась назустріч.

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