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Вантажівка проїхала на "червоний" і врізалась в авто поліції: двоє поранених

Четвер, 31 жовтня 2019, 10:24

У Кропивницькому вантажівка порушила правила дорожнього руху, зіткнулася з авто поліції, в результаті чого отримали травми двоє правоохоронців.

Джерело: патрульна поліція Кіровоградської області

Деталі: Близько 22-ї години водій вантажного автомобіля DAF XF, на перехресті вулиць Кропивницького та Покровської проїхав на червоний сигнал світлофора.

Вантажівка зіткнулася зі службовим авто поліції Skoda Rapid, який рухався на дозволяючий (зелений) сигнал світлофора.

Дослівно: "У ДТП були травмовані двоє поліцейських. Надалі їх було госпіталізовано до місцевого медичного закладу бригадою швидкої допомоги. Наразі даною справою займаються слідчі".

Українська правда
Теми: поліціяДТПКропивницький
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