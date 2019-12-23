Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине

107 просмотров
Понедельник, 23 декабря 2019, 03:25
Фото: Нацполиция

Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу."

Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине
Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине

Детали: По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию ​​и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.

Напомним:

  • В конце октября в Кропивницкому грузовик нарушил правила дорожного движения, столкнулся с авто полиции, в результате чего получили травмы двое правоохранителей.

Украинская правда
Темы: ДТП Харьковская область полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Киеве насмерть сбили двух велосипедистов 22 декабря 2019, 00:21
Три человека погибли и 14 получили травмы в ДТП на Черниговщине 19 декабря 2019, 05:20
Автобус "Херсон-Москва" врезался в грузовик: есть погибшие и много пострадавших 17 декабря 2019, 10:56
Все новости
Главные новости
Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: четверо погибших
Первые местные выборы в ОТГ: в ЦИК назвали "образцовый" регион и явку
Боевики убили одного военного, еще один ранен - ООС
"Олимпийские" федерации обратились к Зеленскому из-за перебоев с финансированием
Все новости
психология

Когда и как следует говорить с ребенком о сексе?

здоровье

Почему у некоторых людей постоянно холодные руки

ТаблоID

Праздник приближается: новый рождественский клип на старый хит

Поиск по сайту
Архив
Весь архів