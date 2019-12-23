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Четыре человека получили травмы в ДТП с участием полиции на Харьковщине

Понедельник, 23 декабря 2019, 02:25
Фото: Нацполиция

Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу."

Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине
Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине

Детали: По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию ​​и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.

Напомним:

  • В конце октября в Кропивницкому грузовик нарушил правила дорожного движения, столкнулся с авто полиции, в результате чего получили травмы двое правоохранителей.

Украинская правда
Темы: ДТПХарьковская областьполиция
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