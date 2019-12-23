Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области.

Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области

Дословно: "Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу."

Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине

Детали: По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию ​​и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.

Напомним: