Четверо травмированных в ДТП с участием полиции на Харьковщине
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Понедельник, 23 декабря 2019, 03:25
Трое полицейских и водитель легковушки пострадали в результате аварии в городе Валки на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" в Харьковской области.
Источник: отдел коммуникации полиции Харьковской области
Дословно: "Трое полицейских в возрасте от 40 до 45 лет и 51-летний водитель легковушки с травмами различной степени тяжести доставлены в Валковскую районную больницу."
Детали: По предварительной информации, автомобиль "ВАЗ-2106" с прицепом поворачивал влево на автозаправочную станцию и столкнулся со служебной машиной полиции, которая двигалась навстречу.
Напомним:
- В конце октября в Кропивницкому грузовик нарушил правила дорожного движения, столкнулся с авто полиции, в результате чего получили травмы двое правоохранителей.
Украинская правда
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