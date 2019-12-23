"Слуга народу" похвалилася результатами виборів в ОТГ: Кожен третій мандат – наш
Політична партія "Слуга народу" повідомила про успіх за результатами виборів до місцевих рад і зазначає, що кожен третій мандат "Слуги народу".
Джерело: Facebook-сторінка політичної сили
Дослівно: "Опрацьовано 75% дільниць. Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів.
Отже – проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії.
Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно з самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!"
Деталі: У ЦВК відзначили, що результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.
Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.
Нагадаємо:
- Перші місцеві виборив об’єднані територіальні громади відбулися 22 грудня у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори – у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.
- За попередніми підрахунками, у перших виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців, у додаткових – понад 35 тисяч виборців.
- Явка виборців на перших місцевих виборах, що відбулися 22 грудня у 86 ОТГ, станом на 12:00 становила від 4,4% до 35% у різних регіонах, станом на 15:00 – від 14% до 54%.