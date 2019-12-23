​"Слуга народу" похвалилася результатами виборів в ОТГ: Кожен третій мандат – наш

Політична партія "Слуга народу" повідомила про успіх за результатами виборів до місцевих рад і зазначає, що кожен третій мандат "Слуги народу".

Джерело: Facebook-сторінка політичної сили

Дослівно: "Опрацьовано 75% дільниць. Маємо 56% підтримки українців серед усіх партій за кількістю депутатів.

Отже – проводимо до місцевих рад по всій Україні більше депутатів, ніж всі інші разом узяті партії.

Ми здобули 33% серед усіх учасників, включно з самовисуванцями. Кожен третій мандат – наш!"

Деталі: У ЦВК відзначили, що результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.

Результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.

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