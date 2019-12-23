"Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат – наш

Политическая партия "Слуга народа" сообщила об успехе по результатам выборов в местные советы и отмечает, что каждый третий мандат "Слуги народа".

Источник: Facebook-страница политической силы

Дословно: "Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов.

Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии.

Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!"

Напомним: