"Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат – наш

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Понедельник, 23 декабря 2019, 09:20

Политическая партия "Слуга народа" сообщила об успехе по результатам выборов в местные советы и отмечает, что каждый третий мандат "Слуги народа".

Источник: Facebook-страница политической силы

Дословно: "Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов.

Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии.

Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!"

Напомним:

  • Первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
  • По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей, в дополнительных - более 35 тыс. избирателей.

Украинская правда


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