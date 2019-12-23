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"Слуга народа" похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат – наш

Понедельник, 23 декабря 2019, 08:20
Слуга народа похвасталась результатами выборов в ОТГ: Каждый третий мандат – наш

Политическая партия "Слуга народа" сообщила об успехе по результатам выборов в местные советы и отмечает, что каждый третий мандат "Слуги народа".

Источник: Facebook-страница политической силы

Дословно: "Обработано 75% участков. Имеем 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов.

Таким образом - проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии.

Мы получили 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат - наш!"

Детали: В ЦИК отметили, что результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 включительно.

Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Напомним:

  • Первые местные выборы в объединенные территориальные общины прошли 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы - в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.
  • По предварительным подсчетам, в первых выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей, в дополнительных - более 35 тыс. избирателей.
  • Явка избирателей на первых местных выборах, прошедших 22 декабря в 86 ОТГ, по состоянию на 12:00 составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, по состоянию на 15:00 - от 14% до 54%.

Украинская правда
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