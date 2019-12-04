СБУ провела обшуки в охоронців Медведчука: торгували даними з обмеженим доступом

Служба безпеки провела обшуки в офісі приватної охоронної фірми "Шторм", яка належить соратникам лідера "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука.

Охоронці "Шторму" вели незаконне прослуховування та відеоспостереження.

Джерело: СБУ, співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Повідомлення СБУ: "Працівники приватної детективної охоронної компанії за грошову винагороду збували інформацію з обмеженим доступом...Роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду...

Проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження".

Деталі: В СБУ також повідомили, що співзасновнику детективного агентства оголосили про підозру.

Триває досудове слідство за ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Джерело УП в правоохоронних органах повідомило, що за вказаною СБУ адресою знаходиться офіс охоронної фірми "Шторм", яка, за інформацією журналістів, належить соратникам Віктора Медведчука Івану Бойченку і Віктору Чорному.

Що передувало: Раніше, 4 грудня, нардеп "Опозиційної платформи – За життя" Ренат Кузьмін розповів про "якісь слідчі дії" в офісі Медведчука.

За його словами, він прийшов у будинок за адресою Васильківська 23б, але його не пустили СБУшники з автоматами.

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