Садовому скасували заставу та відпустили під особисте зобов’язання

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заставу меру Львова Андрію Садовому, підозрюваному у зловживанні владою, та відпустила його під особисте зобов’язання.

Джерело: трансляція засідання у Facebook Садового

Пряма мова Садового: "Я сприймаю це рішення. Воно відповідає здоровому глузду. Я зацікавлений, щоб ця справа була максимально публічною і щоб інвестори не мали тих проблем, які сьогодні мають в нашій країні. Антикорупційний суд прийняв об’єктивне рішення."

"Сьогодні закінчився перший етап суду. Ми задоволенні рішенням і насправді є певний такий респект до всіх депутатів Верховної Ради, у тому числі моїх колег із "Самопомочі", які свого часу голосували і через терни протискали створення Антикорупційного суду. Сьогодні судді показали свою мудрість. Особливо хочу подякувати захисникам, які в пух і прах розбили всі закиди прокурорів. Велика подяка всім вам."

Деталі: Розгляд апеляцій тривав близько 9 годин. Апеляційна палата не задовольнила апеляційну скаргу САП щодо збільшення застави до 50 мільйонів. Термін особистого зобов'язання триватиме до 20 січня наступного року.

Садовий планує оскаржувати дії САП та "доводити абсурдність цих звинувачень". За його словами, через дії прокуратури до бюджету Львова не дійшло близько 300 мільйонів.

Що передувало: Міський голова Львова Андрій Садовий оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

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