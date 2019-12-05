Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Садовому скасували заставу та відпустили під особисте зобов’язання

Четвер, 5 грудня 2019, 01:04
Фото: Львівська міська рада

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заставу меру Львова Андрію Садовому, підозрюваному у зловживанні владою, та відпустила його під особисте зобов’язання.

Джерело: трансляція засідання у Facebook Садового

Пряма мова Садового: "Я сприймаю це рішення. Воно відповідає здоровому глузду. Я зацікавлений, щоб ця справа була максимально публічною і щоб інвестори не мали тих проблем, які сьогодні мають в нашій країні. Антикорупційний суд прийняв об’єктивне рішення."

"Сьогодні закінчився перший етап суду. Ми задоволенні рішенням і насправді є певний такий респект до всіх депутатів Верховної Ради, у тому числі моїх колег із "Самопомочі", які свого часу голосували і через терни протискали створення Антикорупційного суду. Сьогодні судді показали свою мудрість. Особливо хочу подякувати захисникам, які в пух і прах розбили всі закиди прокурорів. Велика подяка всім вам."

Деталі: Розгляд апеляцій тривав близько 9 годин. Апеляційна палата не задовольнила апеляційну скаргу САП щодо збільшення застави до 50 мільйонів. Термін особистого зобов'язання триватиме до 20 січня наступного року. 

Садовий планує оскаржувати дії САП та "доводити абсурдність цих звинувачень". За його словами, через дії прокуратури до бюджету Львова не дійшло близько 300 мільйонів.

Що передувало: Міський голова Львова Андрій Садовий оскаржив рішення Вищого антикорупційного суду, який обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в 1 мільйона 56 тисяч 550 гривень.

Читайте також: Втриматися на колії: Садовий в облозі силовиків

Передісторія:

  • 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
  • Сторона обвинувачення клопоталапро заставу 50 мільйонів гривень. Садовий сказав, що у нього немає таких грошей, тому для внесення застави йому доведеться щось продавати і "звертатися до людей".
  • 27 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Садовому запобіжний західу вигляді застави 1 мільйон гривень. Суд зобов'язав Садового прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну вимогу й утриматися від спілкування зі свідками. 
  • Мер Києва Віталій Кличкоготовий був узяти Садового на поруки.
  • Садового підозрюють у "зловживанні під час операцій із земельними ділянками на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".
  • Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
  • У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.
  • Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

Ольга Гетьманець, УП
Теми: СадовийАнтикорупційна прокуратураАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: