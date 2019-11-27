Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави 1 мільйон гривень.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Суд визначив суму застави в 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень замість 50 мільйонів гривень, про які клопотав прокурор.

Суд також поклав на Садового зобов'язання прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну їхню вимогу й утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко прийшов до суду, щоб взяти Садового на поруки.

Передісторія:

21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.

Сторона обвинувачення клопотала про заставу 50 мільйонів гривень. Садовий сказав, що у нього немає таких грошей, тому для внесення застави йому доведеться щось продавати і "звертатися до людей".

Садового підозрюють у "зловживанні під час операцій із земельними ділянками на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".

Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.

Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

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