Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорсуд визначив заставу за Садового в 50 разів меншу, ніж хотів прокурор

Середа, 27 листопада 2019, 21:18
Антикорсуд визначив заставу за Садового в 50 разів меншу, ніж хотів прокурор
prozahid.com

Вищий антикорупційний суд обрав підозрюваному у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому запобіжний захід у вигляді застави 1 мільйон гривень.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Деталі: Суд визначив суму застави в 1 мільйон 56 тисяч 550 гривень замість 50 мільйонів гривень, про які клопотав прокурор.

Суд також поклав на Садового зобов'язання прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, до суду на кожну їхню вимогу й утриматися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні.

Що було раніше: Мер Києва Віталій Кличко прийшов до суду, щоб взяти Садового на поруки.

Передісторія:

  • 21 листопада стало відомо, що САП оголосила про підозру у зловживанні владою меру Львова Андрію Садовому.
  • Сторона обвинувачення клопотала про заставу 50 мільйонів гривень. Садовий сказав, що у нього немає таких грошей, тому для внесення застави йому доведеться щось продавати і "звертатися до людей".
  • Садового підозрюють у "зловживанні під час операцій із земельними ділянками на території Рясне-Руської сільської ради Львівської області, які завдали збитків громадянам та державі на суму понад 93,5 млн гривень".
  • Слідство встановило, що понад 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.
  • У САП також повідомили, що продана земля взагалі не належить територіальній громаді Львова, а фактично належить до земель Рясне-Руської сільської ради області, як земля сільськогосподарського призначення.
  • Посадовцям Львівської міськради інкримінують вчинення злочину за ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 ККУ.

Читайте також: Втриматися на колії: Садовий в облозі силовиків

Теми: СадовийАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Садовий
Поліція відкрила справу через зачинені укриття у Львові. Садовий проблему заперечує
УПЦ МП більше не існує у Львові – мер
Садовий пояснив, чому одним зовсім не вимикають світло, а іншим – тричі на добу
Останні новини
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
Усі новини...
Реклама: