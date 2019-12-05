Зеленський: У пожежі в Одесі втратили 16-річну студентку, жертв може бути більше

Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час пожежі в одеському коледжі загинула студентка, але кількість жертв може зрости, оскільки 14 осіб зникли безвісти, а 5-ро перебувають у важкому стані у лікарні.

Джерело: пост президента у Facebook

Пряма мова: "У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем.

Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше".

Деталі: Зеленський відзначив, що серед зниклих безвісти 5 студентів.

Він побажав найшвидшого одужання постраждалим, відзначивши, що 21 людина перебуває у лікарнях у стані середньої важкості, ще 5 людей – у важкому.

Президент підкреслив, що пожежники і рятувальники героїчно боролися з вогнем. Наразі 7 з них також на лікарняних ліжках.

Зеленський доручив голові Одеської ОДА та місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам" і якнайшвидше з’ясувати причини трагедії.

Він також закликав не шукати крайніх, а "більше не допускати такого жаху у жодному місті".

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