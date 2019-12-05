Зеленський: У пожежі в Одесі втратили 16-річну студентку, жертв може бути більше
Президент Володимир Зеленський заявляє, що під час пожежі в одеському коледжі загинула студентка, але кількість жертв може зрости, оскільки 14 осіб зникли безвісти, а 5-ро перебувають у важкому стані у лікарні.
Джерело: пост президента у Facebook
Пряма мова: "У жахливій пожежі в Одесі ми вже втратили 16-річну студентку Ксенію Бабенко. Вся країна співчуває її батькам. Ми не залишимо вас на самоті з вашим горем.
Ми всі сподіваємося, що з 14 зниклих безвісти якомога більше знайдуться здоровими та неушкодженими. Але не хочу нікого обманювати – жертв може бути більше".
Деталі: Зеленський відзначив, що серед зниклих безвісти 5 студентів.
Він побажав найшвидшого одужання постраждалим, відзначивши, що 21 людина перебуває у лікарнях у стані середньої важкості, ще 5 людей – у важкому.
Президент підкреслив, що пожежники і рятувальники героїчно боролися з вогнем. Наразі 7 з них також на лікарняних ліжках.
Зеленський доручив голові Одеської ОДА та місцевій владі "зробити все для допомоги постраждалим та їхнім родинам" і якнайшвидше з’ясувати причини трагедії.
Він також закликав не шукати крайніх, а "більше не допускати такого жаху у жодному місті".
Передісторія:
- Вранці 4 грудня в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3 поверсі виникла пожежа.
- У результаті займання загинула неповнолітня. Повідомляли, що постраждали 11 підлітків та 7 співробітників ДСНС, ще близько 15 людей зникли.
- Міський голова Одеси Геннадій Труханов припустив, що у будівлі не було опалення і пожежа могла статися у зв’язку з тим, що в коледжі користувалися електрообігрівачами.
- Мер оголосив в Одесі дводенну жалобу через пожежу в коледжі.
- За словами студентів, під час пожежі у коледжі не пролунало тривожних сигналів чи оголошень, багато учнів не відразу дізналися про займання.