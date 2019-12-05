У Зеленського готові до зміни Конституції після "нормандських переговорів"

Команда президента України має готовність провести конституційну реформу за підсумками саміту в "Нормандському форматі", але обіцяє обмежити ці зміни питаннями децентралізації, в тому числі щодо ОРДЛО.

Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє кореспондент "Європейської правди", що бере у ній участь.

За словами Єрмака, ця вимога буде виконана, оскільки вона передбачена Мінськими домовленостями.

"Україна готова виконати положення "мінських домовленостей", яке передбачає проведення конституційної реформи в частині децентралізації", - заявив він. "Про жодну федералізацію не йдеться", - додав помічник президента.

Єрмак пояснив, що зміни Конституції, про які йдеться, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО.

"Окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Але це ніколи не означатиме, що це буде федералізація чи якась автономія", - додав він.

Єрмак також висловив впевненість, що це не нестиме загрози цілісності України.