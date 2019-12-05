Зеленський планує продовжити дію закону про особливий статус після Парижа

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Четвер, 5 грудня 2019, 12:55

Помічник президента України Андрій Єрмак розповів про план Зеленського щодо продовження особливого статусу ОРДЛО.

Про це він заявив на зустрічі у Лондоні, організованій Chatham House та "Українською призмою", повідомляє кореспондент "Європейської правди", що бере у ній участь.

За словами Єрмака, у разі успішного проведення "Нормандського саміту" Володимир Зеленський має намір внести до парламенту законопроєкт про продовження терміну дії закону про особливості місцевого самоврядування на непідконтрольній території Донбасу.

"За підсумками цього саміту ми готові внести на розгляд парламенту законопроєкт про продовження дії цього закону. А на початку наступного року ми готові запропонувати зміни цього закону", - повідомив він.

Зміни, які в цьому разі, імовірно, будуть ухвалені наступного року, мають враховувати домовленості, досягнуті на переговорах у Парижі.

"Серед змін – у першу чергу імплементація формули Штайнмаєра", - наголосив він.

Єрмак додав, що йдеться виключно про сценарій, який відбудеться у разі успішних домовленостей.

"Якщо ми побачимо, що у Росії немає готовності до прогресу, у нас, звісно, є план Б", - додав він.

Теми: Зеленський законодавство Донбас нормандський формат


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