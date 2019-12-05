Президент України вперше потрапив на обкладинку Time

Президент України вперше потрапив на обкладинку відомого журналу Time. Такої честі удостоївся Володимир Зеленський.

Джерело: Time

Деталі: На Facebook-сторінці журналу йдеться про те, що Зеленський з'явиться на "міжнародній обкладинці" TIME.

Під фото написано, що Зеленський опинився між президентом РФ Володимиром Путіним і лідером США Дональдом Трампом: "Людина на роздоріжжі. Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

Журналіст, який брав інтерв'ю у президента, стверджує, що за 8 місяців, які він не бачив Зеленського, той змінився: "Він постарів і змінився набагато більше, ніж можна було очікувати за 8 місяців. Він був не просто більш втомленим або більш реалістом, але, здавалося, вловив напругу політичної хвороби, яку він колись ненавидів і хотів вилікувати: цинізм".

"Я живу тут, - сказав він, коли ми сиділи в президентських палатах, озираючись на позолоту і солідні меблі, - як у фортеці, від якої я просто хочу втекти", - згадав він слова Зеленського.

У виданні стверджують, що один з найближчих помічників Зеленського Сергій Шефір також розділяє час на "до" і "після" призначення в ОП. "Це було інше життя", - каже Шефір про минуле.

Помічник президента Андрій Єрмак щодо імпічменту Трампа сказав Time 4 грудня: "Чесно кажучи, ми втомилися від цих обговорень... Весь час, поки ви говорили про це, у нас були люди, які вмирали на війні на сході".

Крім того, журналіст згадав, що під час інтерв'ю у Зеленського запитали, чи довіряє він Путіну? Він відповів: "Я нікому не довіряю".

Навіть серед союзників, за словами Зеленського, "ніхто не може мати ніякого довіри. У кожного просто є свої інтереси".

Відзначимо, що у США на обкладинці журналу опинився Трамп.

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