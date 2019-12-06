Порошенко: Щиро підтримую намір Зеленського домовитись у Парижі

П’ятий президент України, нині народний депутат Петро Порошенко "на правах засновника Нормандського формату і знавця Мінських домовленостей" дав рекомендації президенту Володимиру Зеленському.

Джерело: Петро Порошенко на "Українській правді"

Дослівно: "Щиро підтримую намір президента Зеленського домовитись у Парижі про терміни та механізм виведення російських військ з території Донбасу.

Проте дуже раджу активно попрацювати над тим, щоб привезти до Парижу чергові переконливі фото-, відеокадри, супутникові знімки, російські військові квитки, паспорти, фотодокази присутності новітньої російської зброї та техніки на території українського Донбасу".

Докладніше у статті експрезидента на УП: Не довіряти Путіну і не лишатись віч-на-віч. Поради Порошенка Зеленському на саміт у Парижі

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