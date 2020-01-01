У ДБР заявили, що під керівництвом Труби воно не впоралося з завданнями

У Державному бюро розслідувань, де нещодавно змінився керівник, заявили, що за підсумками 2019 року воно "не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення".

Джерело: сайт ДБР

Дослівно: "Новоутворене ДБР за підсумками 2019 року не впоралося з першочерговими завданнями та викликами сьогодення.

Під час ознайомлення з його роботою встановлено суттєві порушення як у організації діяльності підрозділів, взаємодії з правоохоронними органами, так і кадровим та технічним забезпеченням.

Запрошуємо громадськість та колег для конструктивного обговорення шляхів подолання кризових явищ, підвищення ефективності роботи слідчих та оперативних підрозділів".

Деталі: У ДБР попросили надсилати листи з інформацію про зловживання високопосадовців та правоохоронців, їх приховані активи, корупційні зв'язки та ін. Також можна записатися на особистий прийом до керівництва бюро.

"Звертаємо увагу на те, що у листах-повідомленнях мають бути чітко викладені факти та обставини, надано їх підтвердження", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше: 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив директора Державного бюро розслідувань Романа Трубу і призначив тимчасово виконуючою обов’язки директора ДБР нардепку "Слуги народу", голову комітету з питань правової політики Ірину Венедіктову.

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