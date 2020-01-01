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Справа ексберкутівців: представники потерпілих звернулися до ГПУ

Середа, 1 січня 2020, 21:57
Євгенія Закревська
Укрінформ

Представники родин героїв Небесної сотні звернулися до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади з вимогами та проханнями щодо заміни складу прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у вбивствах на Майдані.

Джерело: адвокат родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська в Facebook

Деталі: Закревська зазначила, що ГО "Родини Героїв Небесної сотні" та ГО "Адвокатська Дорадча Група" направили звернення до ГПУ і комісії з затвердження на адмінпосади.

Вона підкреслила, що 2 січня мають проходити співбесіди по затвердженню на адміністративні посади як прокурорів з минулої групи прокурорів, яких виключено зі справи, так і представників нової групи прокурорів.

Дослівно: "Ми маємо обґрунтовані побоювання, що повністю законна і обґрунтована позиція прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова у даній справі і відмова виконувати незаконні позапроцесуальні вказівки Генерального прокурора стане підставою для переслідувань зазначених прокурорів, для помсти їм з боку керівництва Генеральної прокуратури, які є одночасно і членами комісії, що буде затверджувати на посаді - тобто очевидно мають конфлікт інтересів.

Такою помстою може бути - не затвердження на адміністративній посаді, позбавлення премій, притягнення до дисциплінарної відповідальності, тощо".

Деталі: Представники потерпілих просять комісію з добору керівного складу органів прокуратури затвердити на адміністративних посадах виключених зі справи прокурорів Ігоря Земскова, Яніса Симонова, Дениса Іванова.

Також вони просять не затверджувати прокурора з нової групи, Сергія Куцого, на посаду начальника другого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках.

У генпрокурора Руслана Рябошапки і його заступника Віктора Трепака представники потерпілих вимагають, перед іншого, повернути повний склад групи прокурорів у кримінальному провадженні щодо ексберкутівців, відсторонити від участі у кримінальних провадженнях по справах Майдану і перевести із Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках Олександра Шевеленка, Сергія Куцого та Дениса Суботіна.

Крім того, вони вимагають звільнити з посади керівника департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 роках Віктора Мисяка та оголосити відкритий конкурс на цю посаду.

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Що передувало: У неділю відбувся обмін утримуваними особами між Україною і ОРДЛО, в рамках якого Україна віддала бойовикам, зокрема, п’ятьох ексберкутівців, обвинувачених у розстрілах на Майдані

Апеляційний суд Києва у суботу ввечері змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання п'яти обвинуваченим у розстрілах на Майдані ексберкутівцям, які перебували у списках на обмін.

У ході засідання прокурорів Олексія Донського, Ігора Земскова, Яніса Сімонова та Дениса Іванова, які упродовж кількох років займалися справами Майдану, виключили із судового процесу у справі про розстріли на Інститутській у Києві у 2014 році.

27 грудня Київський апеляційний суд повідомив про заміну групи прокурорів у справі ексбійців спецпідрозділу "Беркут", обвинувачених у справі про розстріл на Інститутській в лютому 2014 року, під час розгляду зміни запобіжного заходу.

Українська правда

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Теми: БеркутМайданпрокуратураГенпрокуратурасуд
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