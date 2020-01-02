У Росії під новорічним зверненням Путіна відключили лайки

У Росії державні телеканали "Первый канал" і "Росія 24" приховали лічильники лайків і дизлайків, а також відключили коментарі до ролика з новорічним привітанням президента РФ Володимира Путіна в Youtube.

Джерело: Медуза

Деталі: Першим на це звернув увагу журналіст "Ехо Москви" Олександр Плющев. Авторизовані користувачі можуть поставити лайки або дизлайки під відео, але результат відображатися не буде.

Відео телеканалу "Первый" подивилися понад 100 тисяч осіб, а у "Росії 24" - понад 2,7 мільйона переглядів.

Ролик з поздоровленням Путіна, опублікований телеканалом НТВ, також не можна коментувати. Однак статистика під ним доступна –користувачі поставили йому 11 тисяч лайків і 46 тисяч дизлайків. Відео подивилися понад 600 тисяч осіб.

Відзначається, що в 2019 році ролики з новорічним зверненням президента РФ спочатку можна було коментувати і ставити лайки, але згодом цю можливість також відключили.

Що передувало: У серпні 2019 року рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років.

Додатково: На Youtube-каналі президента України Володимира Зеленського під новорічним привітанням вимкнено коментарі, але є можливість ставити лайк або дизлайк. Їхня кількість відображається. Водночас під відео 5 каналу, який належить експрезиденту Петру Порошенку, вимкнено коментарі та не відображається кількість тих, хто уподобав або не вподобав його новорічне звернення.

Нагадаємо: Телеканали "Прямий" і "П'ятий" в останні хвилини старого року показали новорічне привітання колишнього президента Петра Порошенка замість привітання чинного глави держави Володимира Зеленського.

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