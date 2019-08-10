Рейтинг Путіна впав до мінімуму за 18 років

У президента Росії Володимира Путіна знизилася підтримка - голосувати за нього на виборах готові лише 43% громадян.

Про це йдеться в дослідженні фонду "Громадська думка" передає bbc.

Якби президентські вибори відбулися в найближчу неділю, Путіна підтримали б 43%. Це найнижчий показник, зафіксований соціологами за минулі 18 років. Лише в квітні 2001 року за Путіна були готові голосувати менше - 42%.

Експерти пов'язують зниження рейтингу з протестами через вибори в Мосміськдуму - і прогнозують подальше падіння підтримки Путіна.

Також в даних дослідження говориться, що майже 40% росіян не хочуть бачити Путіна президентом після 2024 року.

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