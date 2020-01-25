Слідчі Держдепу опитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ

Слідчі Держдепартаменту США цього тижня опитали сотні дипломатів і співробітників посольства США в Україні в рамках розслідування ймовірного стеження за колишнім послом Марі Йованович соратниками Рудольфа Джуліані.

Джерело: BuzzFeed News із посиланням на двох американських чиновників, знайомих з розслідуванням

Деталі: За даними видання, бесіди проводилися у середу і четвер співробітниками Служби дипломатичної безпеки (DSS), відділу охорони правопорядку та безпеки Держдепартаменту.

Одне з джерел повідомило, що DSS координує свої дії з українською владою, які почали власне розслідування по цій справі 16 січня.

Посольство США від коментарів відмовилося. Коментар українського МВС виданню в суботу отримати не вдалося, проте раніше воно заявляло, що буде просити владу США про співпрацю.

Один дипломатичне джерело назвало розслідування "цинічним" і покликаним "прикрити зад" з боку держсекретаря Майка Помпео напередодні запланованого візиту до Києва 30 і 31 січня.

Одне з джерел зазначило, що співробітники посольства США були налякані несподіваною появою слідчих.

Виданню не відомо, скільки співробітників посольства було опитано, але відзначається, що в посольстві працює понад 300 осіб, включаючи дипломатів і місцевий персонал.

За словами одного з джерел, всім дипломатам і співробітникам посольства було відкрито сказано не говорити з пресою на цю тему.

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