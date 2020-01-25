Слідчі Держдепу опитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ

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Субота, 25 січня 2020, 21:45

Слідчі Держдепартаменту США цього тижня опитали сотні дипломатів і співробітників посольства США в Україні в рамках розслідування ймовірного стеження за колишнім послом Марі Йованович соратниками Рудольфа Джуліані.

Джерело: BuzzFeed News із посиланням на двох американських чиновників, знайомих з розслідуванням

Деталі: За даними видання, бесіди проводилися у середу і четвер співробітниками Служби дипломатичної безпеки (DSS), відділу охорони правопорядку та безпеки Держдепартаменту.

Одне з джерел повідомило, що DSS координує свої дії з українською владою, які почали власне розслідування по цій справі 16 січня.

Посольство США від коментарів відмовилося. Коментар українського МВС виданню в суботу отримати не вдалося, проте раніше воно заявляло, що буде просити владу США про співпрацю.

Один дипломатичне джерело назвало розслідування "цинічним" і покликаним "прикрити зад" з боку держсекретаря Майка Помпео напередодні запланованого візиту до Києва 30 і 31 січня.

Одне з джерел зазначило, що співробітники посольства США були налякані несподіваною появою слідчих.

Виданню не відомо, скільки співробітників посольства було опитано, але відзначається, що в посольстві працює понад 300 осіб, включаючи дипломатів і місцевий персонал.

За словами одного з джерел, всім дипломатам і співробітникам посольства було відкрито сказано не говорити з пресою на цю тему.

Передісторія: 

  • Раніше Лев Парнас - соратник особистого адвоката Трампа Руді Джуліані - оприлюднив документи, що вказують, що за Йованович могли стежити та погрожувати їй незадовго до того, як її було відкликано з посади у Києві. 
  • Помпео заявив, що не чув про ці звинувачення, вважає, що вони виявляться помилковими, але зобов'язаний оцінити та розслідувати цю справу. 
  • Звинувачення, якщо вони правдиві, є центральним у розслідуванні щодо імпічменту Трампа, якого звинувачують у тому, що він зловживав владою президента, тиснучи на Україну, щоб та розслідувала діяльність його конкурента Джо Байдена, і використовував військову допомогу країні як важіль.
  • Національна поліція України відкрила справу про можливе порушення таємниці телефонних розмов і незаконне збирання конфіденційної інформації колишнього посла США в Україні Марі Йованович.
  • Раніше стало відомо, що старший радник Помпео - кар'єрний дипломат Майкл Маккінлі - подав у відставку на тлі зростаючого незадоволення та погіршення атмосфери всередині Держдепартаменту з приводу того, що сприймається як неспроможність Помпео підтримати персонал, вплутаний в скандал з Україною.
  • Занепокоєння Маккінлі було особливо великим стосовно експосла США в Україні Марі Йованович, яку Помпео відкликав, коли ЗМІ звинуватили її у нелояльності.  
  • 30 січня Держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва  в межах запланованої поїздки до п'ятьох країн - України, Білорусі, Узбекистану, Казахстану та Великої Британії.
  • Журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що Помпео нецензурно вилаявся на неї через запитання про звільнення експосла США в Україні Марі Йованович та висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".

Українська правда
Теми: США


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