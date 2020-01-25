Следователи Госдепа опросили сотни сотрудников посольства США в Украине – СМИ

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Суббота, 25 января 2020, 21:45

Следователи Госдепартамента США на этой неделе опросили сотни дипломатов и сотрудников посольства США в Украине в рамках расследования предполагаемой слежки за бывшим послом Мари Йованович соратниками Рудольфа Джулиани.

Источник: BuzzFeed News со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с расследованием

Детали: Беседы проводились в среду и четверг сотрудниками Службы дипломатической безопасности (DSS), отдела охраны правопорядка и безопасности Госдепартамента.

Один из источников сообщил, что DSS координирует свои действия с украинскими властями, которые начали собственное расследование по этому делу 16 января.

Посольство США от комментариев отказалось. Комментарий украинского МВД изданию в субботу получить не удалось, однако ранее оно заявляло, что будет просить власти США о сотрудничестве.

Один дипломатический источник назвал расследование "циничным" и призванным "прикрыть задницу" со стороны госсекретаря Майка Помпео в преддверии запланированного визита в Киев 30 и 31 января.

Один из источников отметил, что сотрудники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей.

Изданию не известно, сколько сотрудников посольства было опрошено, но отмечается, что в посольстве работает более 300 человек, включая дипломатов и местный персонал.

По словам одного из источников, всем дипломатам и сотрудникам посольства было открыто сказано не говорить с прессой по этому вопросу.

Предыстория: 

  • Лев Парнас - соратник личного адвоката Трампа Руди Джулиани - обнародовал документы, указывающие, что за Йованович могли следить и угрожать ей незадолго до того, как она была отозвана с должности в Киеве.
  • Помпео заявил, что не слышал об этих обвинениях, считает, что они окажутся ошибочными, но обязан оценить и расследовать это дело.
  • Обвинения, если они правдивы, являются центральными в расследовании по импичменту президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в злоупотреблении властью, оказывая давление на Украину, чтобы та расследовала деятельность его конкурента Джо Байдена, и использовал в качестве рычага давления военную помощь стране. 
  • Национальная полиция Украина начала дело о возможном нарушении тайны телефонных разговоров и незаконном сборе конфиденциальной информации об экс-после США в Украине Мари Йованович.
  • Ранее стало известно, что старший советник Помпео - карьерный дипломат Майкл Маккинли - подал в отставку на фоне растущего недовольства и ухудшение атмосферы внутри Госдепартамента по поводу того, что воспринимается как несостоятельность Помпео поддержать персонал, замешанный в скандале с Украиной.
  • Беспокойство Маккинли было особенно существенным относительно экс-посла США в Украине Мари Йованович, которую Помпео отозвал, когда СМИ обвинили ее в нелояльности.
  • 30 января Госсекретарь США Майк Помпео прибудет в Киев в рамках запланированной поездки в пять стран - Украину, Беларусь, Узбекистан, Казахстан и Великобританию. 
  • Журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Украинская правда
Темы: США


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