Следователи Госдепа опросили сотни сотрудников посольства США в Украине – СМИ

Следователи Госдепартамента США на этой неделе опросили сотни дипломатов и сотрудников посольства США в Украине в рамках расследования предполагаемой слежки за бывшим послом Мари Йованович соратниками Рудольфа Джулиани.

Источник: BuzzFeed News со ссылкой на двух американских чиновников, знакомых с расследованием

Детали: Беседы проводились в среду и четверг сотрудниками Службы дипломатической безопасности (DSS), отдела охраны правопорядка и безопасности Госдепартамента.

Один из источников сообщил, что DSS координирует свои действия с украинскими властями, которые начали собственное расследование по этому делу 16 января.

Посольство США от комментариев отказалось. Комментарий украинского МВД изданию в субботу получить не удалось, однако ранее оно заявляло, что будет просить власти США о сотрудничестве.

Один дипломатический источник назвал расследование "циничным" и призванным "прикрыть задницу" со стороны госсекретаря Майка Помпео в преддверии запланированного визита в Киев 30 и 31 января.

Один из источников отметил, что сотрудники посольства США были напуганы неожиданным появлением следователей.

Изданию не известно, сколько сотрудников посольства было опрошено, но отмечается, что в посольстве работает более 300 человек, включая дипломатов и местный персонал.

По словам одного из источников, всем дипломатам и сотрудникам посольства было открыто сказано не говорить с прессой по этому вопросу.

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