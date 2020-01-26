ООС: формування РФ 10 разів відкривали вогонь
25 січня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також відмічається робота снайперських пар.
Дев’ять обстрілів по нашим позиціям відкривалися у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Один ворожий обстріл було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Дослівно: "Вчора, 25 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.
За поточну добу втрат немає".