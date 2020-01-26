ООС: формирования РФ 10 раз открывали огонь
25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Источник: штаб ООС
Детали: Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар.
Девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Дословно: "Вчера, 25 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.
За текущие сутки потерь нет ".