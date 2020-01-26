На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС говоритимуть про Донбас, Крим і Мінські угоди

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Неділя, 26 січня 2020, 09:02

В ході засідання Ради асоціації Україна – ЄС 28 січня у Брюсселі обговорять безпекову ситуацію на сході України у контексті протидії російській агресії та імплементації Мінських домовленостей, а також стану справ в тимчасово окупованому Криму.

Джерело: пресслужба КМУ 

Деталі: Шосте засідання Ради відбудеться під головуванням прем’єр-міністра України Олексія Гончарука.

Дослівно: "Під час засідання Ради асоціації сторони проаналізують досягнутий прогрес з імплементації Угоди про асоціацію та обговорять стан двосторонньої торгівлі, шляхи поглиблення економічного та галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, співпрацю у сфері юстиції, свободи та безпеки".

Деталі: Також, за даними КМУ, під час візиту до Брюсселя Гончарук проведе двосторонні зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом ЄР Шарлем Мішелем, представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем, виконавчим віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом та зустріч із представниками бельгійського бізнесу.

Українська правда
Теми: ЄС Мінські угоди Крим Донбас ОРДЛО


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