На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС поговорят о Донбассе, Крыме и Минских соглашениях

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Воскресенье, 26 января 2020, 09:02

В ходе заседания Совета ассоциации Украины - ЕС 28 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму.

Источник: правительственный портал 

Детали: Шестое заседание Совета состоится под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Дословно: "Во время заседания Совета ассоциации стороны проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности".

Детали: Также, по данным КМУ, во время визита в Брюссель Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом  и встречу с представителями бельгийского бизнеса.

Украинская правда
Темы: ЕС Минские соглашения Крым Донбасс ОРДЛО


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