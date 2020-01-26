На заседании Совета ассоциации Украина-ЕС поговорят о Донбассе, Крыме и Минских соглашениях

В ходе заседания Совета ассоциации Украины - ЕС 28 декабря в Брюсселе обсудят ситуацию с безопасностью на востоке Украины в контексте противодействия российской агрессии и имплементации Минских договоренностей, а также положения дел во временно оккупированном Крыму.

Источник: правительственный портал

Детали: Шестое заседание Совета состоится под председательством премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Дословно: "Во время заседания Совета ассоциации стороны проанализируют достигнутый прогресс по имплементации Соглашения об ассоциации и обсудят состояние двусторонней торговли, пути углубления экономического и отраслевого сотрудничества Украины с Европейским Союзом, сотрудничество в сфере юстиции, свободы и безопасности".

Детали: Также, по данным КМУ, во время визита в Брюссель Гончарук проведет двусторонние встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и встречу с представителями бельгийского бизнеса.