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Окупанти здійснили потужний обстріл із заборонених мінометів: загинув військовий

Неділя, 26 січня 2020, 14:42
Окупанти здійснили потужний обстріл із заборонених мінометів: загинув військовий

26 січня у зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти здійснили обстріл українських позицій із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, внаслідок якого один військовий отримав поранення, несумісне з життям. 

Джерело: пресцентр командування ООС 

Деталі: За даними штабу, російсько-окупаційні війська здійснили потужний обстріл позицій сил ООС в районі н.п. Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське.

При цьому бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм.

Дослівно: "У відповідь на таку активність з боку ворога українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із забороненої зброї". 

Внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ отримав поранення несумісне з життям один наш військовий".  

Українська правда

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Теми: Мінські угодиДонбасОРДЛОжертви
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