Окупанти здійснили потужний обстріл із заборонених мінометів: загинув військовий

7849 переглядів
Неділя, 26 січня 2020, 15:42

26 січня у зоні проведення операції Об'єднаних сил окупанти здійснили обстріл українських позицій із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями, внаслідок якого один військовий отримав поранення, несумісне з життям. 

Джерело: пресцентр командування ООС 

Деталі: За даними штабу, російсько-окупаційні війська здійснили потужний обстріл позицій сил ООС в районі н.п. Новотошківське, Оріхове, Красногорівка та Лебединське.

При цьому бойовики застосували озброєння БМП, гранатомети різних систем та заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 і 82 мм.

Дослівно: "У відповідь на таку активність з боку ворога українські військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби, без відкриття вогню із забороненої зброї". 

Внаслідок прицільного вогню російсько-окупаційних військ отримав поранення несумісне з життям один наш військовий".  

Українська правда
Теми: Мінські угоди Донбас ОРДЛО жертви


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На засіданні Ради асоціації Україна-ЄС говоритимуть про Донбас, Крим і Мінські угоди 26 січня 2020, 09:02
Бойовики ведуть розвідку з повітря, прикриваючись безпілотниками ОБСЄ 25 січня 2020, 13:59
Бойовики четвертий день поспіль не дають працювати ОБСЄ на ділянці розведення 25 січня 2020, 12:49
Усі новини
Головні новини
Альперіну знову вдягнуть "браслет", САП хоче покарати поліцейських
Обстріли і підрив: 2 військових загинули і 2 травмовано
Заражень коронавірусом в Україні немає. В МОЗ нагадали, як вберегтися
Окупанти здійснили потужний обстріл із заборонених мінометів: загинув військовий
Усі новини
Досвід

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь

тест

Якого домашнього улюбленця вам краще завести?

Діти

Як бути більш уважними до дітей: 5 простих способів