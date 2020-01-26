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Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный

Воскресенье, 26 января 2020, 14:42
Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный

26 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты совершили обстрел украинских позиций с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, в результате которого один военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: пресс-центр командования ООС

Детали: По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили мощный обстрел позиций сил ООС в районе н.п. Новотошковское, Ореховоt, Красногоровка и Лебединское. 

При этом боевики применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и запрещенные Минского соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Дословно: "В ответ на такую ​​активность со стороны врага украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенного оружия".

В результате прицельного огня российско-оккупационных войск получил ранения несовместимо с жизнью один наш военный".

Украинская правда

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Темы: Минские соглашенияДонбассОРДЛОжертвы
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