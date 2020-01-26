Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный

26 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты совершили обстрел украинских позиций с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, в результате которого один военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: пресс-центр командования ООС

Детали: По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили мощный обстрел позиций сил ООС в районе н.п. Новотошковское, Ореховоt, Красногоровка и Лебединское.

При этом боевики применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и запрещенные Минского соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Дословно: "В ответ на такую ​​активность со стороны врага украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенного оружия".

В результате прицельного огня российско-оккупационных войск получил ранения несовместимо с жизнью один наш военный".