Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный

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Воскресенье, 26 января 2020, 15:42

26 января в зоне проведения операции Объединенных сил оккупанты совершили обстрел украинских позиций с применением вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, в результате которого один военный получил ранения, несовместимые с жизнью.

Источник: пресс-центр командования ООС

Детали: По данным штаба, российско-оккупационные войска осуществили мощный обстрел позиций сил ООС в районе н.п. Новотошковское, Ореховоt, Красногоровка и Лебединское. 

При этом боевики применили вооружение БМП, гранатометы различных систем и запрещенные Минского соглашениями минометы калибра 120 и 82 мм.

Дословно: "В ответ на такую ​​активность со стороны врага украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства, без открытия огня из запрещенного оружия".

В результате прицельного огня российско-оккупационных войск получил ранения несовместимо с жизнью один наш военный".

Украинская правда
Темы: Минские соглашения Донбасс ОРДЛО жертвы


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