Помпео звинуватив у брехні журналістку, яка заявила про образи з його боку

Держсекретар США Майкл Помпео звинуватив у брехні журналістку видання NPR Мері Луїз Келлі, яка напередодні заявила про крики й нецензурну лайку з боку Помпео на її адресу після питання про Україну.

Джерело: Bloomberg, Радіо Свобода

Деталі: Помпео звинуватив Келлі у тому, що вона збрехала йому "двічі", в тому числі під час домовленості про інтерв'ю у грудні та оприлюднивши його слова, сказані "off the records".

Він також натякнув, що вона не вказала правильно Україну на непідписаній контурній карті, закінчивши свою заяву словами: "Варто зазначити, що Бангладеш – це НЕ Україна".

Видання зазначає, що Келлі закінчила Гарвард і має ступінь магістра європейських досліджень Кембриджського університету.

П'ятеро демократів з комітету Сенату з закордонних відносин написали Помпео в суботу, назвавши його слова "нижчими за посаду державного секретаря".

Підтримали журналістку і в її виданні NPR.

Пряма мова старшого віцепрезидента NPR Ненсі Барнс: "Мері Луїза Келлі завжди поводилася з максимальною чесністю, і ми підтримуємо її слова".

Деталі: Разом з тим, Комітет захисту журналістів розкритикував Помпео, який звинуватив Келлі у брехні.

У заяві організації йдеться, що його реакція є черговим прикладом "ворожого ставлення" адміністрації президента Дональда Трампа до преси.

Дослівно Комітет захисту журналістів: "Ці словесні напади підривають зусилля на захист журналістів і позиції США як дороговказа до свободи преси".

Що передувало: Раніше журналістка американського видання NPR Мері Келлі заявила, що перед запланованим на 30 січня офіційним візитом до Києва держсекретар США Майк Помпео нецензурно вилаявся на неї через запитання про звільнення експосла США в Україні Марі Йованович та висловив припущення, що Україна американцям "байдужа".