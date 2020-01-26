Помпео обвинил во лжи журналистку, которая заявила о его криках

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Воскресенье, 26 января 2020, 16:39

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил во лжи журналистку издания NPR Мэри Луизу Келли, которая накануне заявила о криках и нецензурной брани со стороны Помпео в ее адрес после вопроса об Украине.

Источник: Bloomberg, Радио Свобода

Детали: Помпео обвинил Келли в том, что она солгала ему "дважды", в том числе при договоренности об интервью в декабре и обнародовав его слова, сказанные "off the records".

Он также намекнул, что она не указала правильно Украины на неподписанной контурной карте, закончив свое заявление словами: "Стоит отметить, что Бангладеш – это НЕ Украина".

Издание отмечает, что Келли закончила Гарвард и имеет степень магистра европейских исследований Кембриджского университета.

Пятеро демократов из комитета Сената по иностранным отношениям написали Помпео в субботу, назвав его слова "ниже должности государственного секретаря".

Поддержали журналистку и в ее издании NPR.

Прямая речь старшего вице-президента NPR Нэнси Барнс: "Мэри Луиза Келли всегда вела себя с максимальной честностью, и мы поддерживаем ее слова".

Детали: Вместе с тем, Комитет защиты журналистов раскритиковал Помпео, который обвинил Келли во лжи.

В заявлении организации говорится, что его реакция является очередным примером "враждебного отношения" администрации президента Дональда Трампа к прессе.

Дословно Комитет защиты журналистов: "Эти словесные нападения подрывают усилия в защиту журналистов и позиции США как указателя к свободе прессы".

Что предшествовало: Ранее журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что перед запланированным на 30 января официальным визитом в Киев госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Украинская правда
Темы: США СМИ


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