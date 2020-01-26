Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Помпео обвинил во лжи журналистку, которая заявила о его криках

Воскресенье, 26 января 2020, 15:39
Помпео обвинил во лжи журналистку, которая заявила о его криках

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил во лжи журналистку издания NPR Мэри Луизу Келли, которая накануне заявила о криках и нецензурной брани со стороны Помпео в ее адрес после вопроса об Украине.

Источник: Bloomberg, Радио Свобода

Детали: Помпео обвинил Келли в том, что она солгала ему "дважды", в том числе при договоренности об интервью в декабре и обнародовав его слова, сказанные "off the records".

Он также намекнул, что она не указала правильно Украины на неподписанной контурной карте, закончив свое заявление словами: "Стоит отметить, что Бангладеш – это НЕ Украина".

Издание отмечает, что Келли закончила Гарвард и имеет степень магистра европейских исследований Кембриджского университета.

Пятеро демократов из комитета Сената по иностранным отношениям написали Помпео в субботу, назвав его слова "ниже должности государственного секретаря".

Поддержали журналистку и в ее издании NPR.

Прямая речь старшего вице-президента NPR Нэнси Барнс: "Мэри Луиза Келли всегда вела себя с максимальной честностью, и мы поддерживаем ее слова".

Детали: Вместе с тем, Комитет защиты журналистов раскритиковал Помпео, который обвинил Келли во лжи.

В заявлении организации говорится, что его реакция является очередным примером "враждебного отношения" администрации президента Дональда Трампа к прессе.

Дословно Комитет защиты журналистов: "Эти словесные нападения подрывают усилия в защиту журналистов и позиции США как указателя к свободе прессы".

Что предшествовало: Ранее журналистка американского издания NPR Мэри Келли заявила, что перед запланированным на 30 января официальным визитом в Киев госсекретарь США Майк Помпео нецензурно выругался на нее из-за вопроса об увольнении экс-посла США в Украине Мари Йованович и высказал предположение, что Украина американцам "безразлична".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАСМИ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
В Пентагоне предполагают, что у Пригожина есть двойники – СМИ   
Почти половина американцев хотят более молодого президента, чем Байден и Трамп
Стоимость нового пакета оружия из США с кассетными боеприпасами достигнет $800 миллионов – СМИ
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: