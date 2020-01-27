Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Міністр юстиції без попередження відвідав СІЗО в Одесі

Понеділок, 27 січня 2020, 00:08
Міністр юстиції без попередження відвідав СІЗО в Одесі
Facebook Д.Масюльки

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю.

Цього разу відвідав СІЗО у Одесі. Спеціально обираю складні та проблемні установи, тому особливих сюрпризів не було."

 
Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав одеське СІЗО та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені.
Facebook Дениса Малюськи

Деталі: За словами очільник міністерства, у вказаному закладі, як і в інших, перебувають багато людей, сенсу для утримання яких він не бачить.

Він вважає доцільним подати законопроєкт, який дозволить "відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне".

Також міністр розповів, що умови утримання та сама будівля "м’яко кажучи, бажають кращого".

Окрім того, у СІЗО не вирішена проблема наркозалежних осіб. "На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Наркозалежних там набагато більше."

Малюська також заявив, що не розуміє заборони на використання ігрових приставок в установі. Якщо не знайде аргументації для цього "правила" – скасує його. 

 
Facebook Дениса Малюськи

Міністр відзначив, що умови, в яких проживають та працюють працівники СІЗО, не набагато кращі за умови ув’язнених.

Читайте також: Денис Малюська: Коли в мене закінчаться гроші, то хочу чи не хочу, я піду

Нагадаємо:

  • Міністр юстиції Денис Малюська заявив про наміри створити приватні СІЗО, підкресливши, що тюрмами має опікуватись держава.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Мін'юстСІЗООдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Мін'юст
Реєстр збитків починає роботу: які наступні кроки
На шляху до компенсацій: як потрапити у реєстр постраждалих від війни та отримати гроші
Херсонське СІЗО під час окупації охороняли самі ж ув’язнені – Мін’юст
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: