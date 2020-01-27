Міністр юстиції без попередження відвідав СІЗО в Одесі

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав СІЗО в Одесі та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені.

Джерело: Малюська у Facebook

Пряма мова: "Продовжив практику візиту у тюрму без попередження у неділю.

Цього разу відвідав СІЗО у Одесі. Спеціально обираю складні та проблемні установи, тому особливих сюрпризів не було."

Міністр юстиції Денис Малюська без попередження відвідав одеське СІЗО та розповів про умови, в яких перебувають ув’язнені. Facebook Дениса Малюськи

Деталі: За словами очільник міністерства, у вказаному закладі, як і в інших, перебувають багато людей, сенсу для утримання яких він не бачить.

Він вважає доцільним подати законопроєкт, який дозволить "відфільтрувати з в'язниць тих, чиє перебування там недоречне".

Також міністр розповів, що умови утримання та сама будівля "м’яко кажучи, бажають кращого".

Окрім того, у СІЗО не вирішена проблема наркозалежних осіб. "На метадоновій замісній терапії перебуває лише одна особа на усе СІЗО. Наркозалежних там набагато більше."

Малюська також заявив, що не розуміє заборони на використання ігрових приставок в установі. Якщо не знайде аргументації для цього "правила" – скасує його.

Facebook Дениса Малюськи

Міністр відзначив, що умови, в яких проживають та працюють працівники СІЗО, не набагато кращі за умови ув’язнених.

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