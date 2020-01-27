Министр юстиции без предупреждения посетил СИЗО в Одессе

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные.

Источник: Малюська в Facebook

Прямая речь: "Продолжил практику визитов в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было."

Министр юстиции Денис Малюська без предупреждения посетил СИЗО в Одессе и рассказал об условиях, в которых находятся заключенные. Facebook Дениса Малюськи

Детали: По словам глава министерства, в указанном заведении, как и в других, находятся много людей, смысла для содержания которых он не видит.

Он считает целесообразным подать законопроект, который позволит "отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно".

Также министр рассказал, что условия содержания и само здание "мягко говоря, желают лучшего".

Кроме того, в СИЗО не решена проблема наркозависимых. "На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там гораздо больше."

Малюська также заявил, что не понимает запрета на использование игровых приставок в учреждении. Если не найдет аргументации для этого "правила" – отменит его.

Facebook Дениса Малюськи

Министр отметил, что условия, в которых проживают и работают сотрудники СИЗО, не намного лучше условий заключенных.

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Напомним: