Звільнення глави "Укрзалізниці" розглянуть упродовж кількох тижнів – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Криклія у кулуарах форуму "Дороги UA 2020"

Пряма мова Криклія: "Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова, – ред.) буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує вирішення наглядової ради.

Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша".

Деталі: За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.

Він також підкреслив, що "Укрзалізниця" приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.

Тому "найближчим часом" змінюватимуть керівництво УЗ.

Разом з тим Криклій повідомив, що йому поки невідомо про охочих очолити "Укрзалізницю".

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