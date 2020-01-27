Звільнення глави "Укрзалізниці" розглянуть упродовж кількох тижнів – Криклій
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада АТ "Укрзалізниця" розгляне питання звільнення глави компанії Євгена Кравцова упродовж декількох тижнів.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар Криклія у кулуарах форуму "Дороги UA 2020"
Пряма мова Криклія: "Я розраховую, що рішення з цього питання (звільнення Кравцова, – ред.) буде протягом декількох тижнів. Тому що це процедура, яка потребує вирішення наглядової ради.
Якби це було моє особисте рішення, то я б уже підписав заяву на звільнення. Але процедура інша".
Деталі: За словами Криклія, наглядова рада "Укрзалізниці" проводить серію засідань з цього питання.
Він також підкреслив, що "Укрзалізниця" приділяла пасажирській складовій дуже мало уваги, внаслідок чого громадяни України отримували послугу вкрай низької якості.
Тому "найближчим часом" змінюватимуть керівництво УЗ.
Разом з тим Криклій повідомив, що йому поки невідомо про охочих очолити "Укрзалізницю".
Передісторія:
- Кравцов працював в "Укрзалізниці" з січня 2015 року спочатку на посаді радника генерального директора, потім – директора з реформування, правової та майнової політики. 7 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням Кабміну, увійшов до першого складу правління "Укрзалізниці".
- 10 січня 2019 року Кабмін призначив Кравцова головою правління УЗ. До цього Кравцов був в.о. голови правління. Офіційний термін контракту закінчується в 2021 році.
- 3 грудня 2019 року міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що наглядова рада "Укрзалізниці" розгляне питання звільнення Кравцова "на наступному тижні".
- Тоді ж Кравцов застерігав, що стратегічні державні підприємства, такі як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз України", не можуть бути залежними від політичних настроїв та рішень, які "змінюються щогодини".
- 30 грудня 2019 року Кравцов заявив, що припиняє контракт із "Укрзалізницею", щоб почати роботу в публічному державному секторі.