Увольнение главы "Укразализныци" рассмотрят в течение нескольких недель – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Криклия в кулуарах форума "Дороги UA 2020"

Прямая речь Криклия: "Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова, – ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета.

Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная".

Детали: По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.

Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.

Поэтому "в ближайшее время" будут менять руководство УЗ.

Вместе с тем Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих возглавить "Укрзализныцю".

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