Увольнение главы "Укразализныци" рассмотрят в течение нескольких недель – Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что наблюдательный совет АО "Укрзализныця" рассмотрит вопрос увольнения главы компании Евгения Кравцова в течение нескольких недель.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на комментарий Криклия в кулуарах форума "Дороги UA 2020"
Прямая речь Криклия: "Я рассчитываю, что решение по этому вопросу (увольнение Кравцова, – ред.) будет в течение нескольких недель. Потому что это процедура, требующая решения набсовета.
Если бы это было мое личное решение, то я бы уже подписал заявление на увольнение. Но процедура иная".
Детали: По словам Криклия, набсовет "Укрзализныци" проводит серию заседаний по этому вопросу.
Он также подчеркнул, что "Укрзализныця" уделяла пассажирской составляющей очень мало внимания, вследствие чего граждане Украины получали услугу крайне низкого качества.
Поэтому "в ближайшее время" будут менять руководство УЗ.
Вместе с тем Криклий сообщил, что ему пока не известно о желающих возглавить "Укрзализныцю".
Предыстория:
- Кравцов работал в "Укрзализныце" с января 2015 года сначала в должности советника генерального директора, затем – директора по реформированию, правовой и имущественной политики. 7 октября 2015 года, согласно распоряжению Кабмина, вошел в первый состав правления "Укрзализныци".
- 10 января 2019 года Кабмин назначил Кравцова главой правления УЗ. До этого Кравцов был в.о. председателя правления. Официальный срок контракта истекает в 2021 году.
- 3 декабря 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения Кравцова уже на следующей неделе.
- Тогда же Кравцов предупреждал, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час".
- 30 декабря 2019 года Кравцов заявил, что прекращает контракт с "Укрзализныцей", чтобы начать работу в публичном государственном секторе.