Бойовик ОРДО поранив поліцейського у Києві

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Понеділок, 27 січня 2020, 15:06

У Києві бойовик так званої "ДНР" під час конфлікту біля закладу відпочинку кілька разів вистрелив у правоохоронців, у результаті чого один поліцейський отримав поранення.  

Джерело: Нацполіція 

Дослівно: "У столиці внутрішня безпека поліції затримала бойовика "ДНР", який стріляв у поліцейських. Стрільцем виявився командир розвідки незаконного збройного формування "ОПЛОТ"". 

 

Деталі: Подія сталася у ніч на 25 січня у Деснянському районі Києва поблизу одного із закладів відпочинку.  

Відзначається, що дільничні офіцери поліції "поза службою, у цивільному одязі і без зброї", відпочивали у закладі. До них підійшов невідомий та почав провокувати конфлікт, нецензурно лаючись, а потім запропонував продовжити з’ясовувати стосунки на вулиці.

У поліції додали, що камери спостереження зафіксували чоловіка, який, очікуючи на своїх опонентів, зарядив пістолет. Потім зловмисник направив його на одного з офіцерів поліції і вистрелив, але сталася осічка. Тоді нападник вистрелив у груди другому поліцейському.

Повідомляється, що зловмисник також намагався вистрелити в голову поліцейському, коли той нахилився над пораненим колегою, але зброя вдруге дала збій, і стрілок втік.

Вогнепальне поранення отримав 25-річний дільничний офіцер.  

 

Правоохоронці, які прибули на місце події, швидко встановили особу стрільця. Ним виявився 36-річний раніше неодноразово судимий за тяжкі злочини уродженець Донецької області. За даними сайту "Миротворець", чоловік проходив службу у незаконних збройних формуваннях так званої "ДНР", є командиром розвідки підрозділу "ОПЛОТ", брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

За кілька годин після злочину його затримали і оголосили про підозру за ч.4 ст.296 (Хуліганство) КК України.  

Пораненого офіцера поліції прооперували, його стан задовільний. 

Українська правда
Теми: Київ поліція


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