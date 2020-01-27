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Боевик ОРДО ранил полицейского в Киеве

Понедельник, 27 января 2020, 14:06
Боевик ОРДО ранил полицейского в Киеве

В Киеве боевик так называемой "ДНР" во время конфликта у заведения отдыха несколько раз выстрелил в правоохранителей, в результате чего один полицейский получил ранение.

Источник: Нацполиция 

Дословно: "В столице внутренняя безопасность полиции задержала боевика "ДНР", который стрелял в полицейских. Стрелком оказался командир разведки незаконного вооруженного формирования "ОПЛОТ"". 

 

Детали: ЧП произошло в ночь на 25 января в Деснянском районе Киева возле одного из заведений отдыха.

Отмечается, что участковые офицеры полиции "вне службы, в гражданской одежде и без оружия", отдыхали в заведении. К ним подошел неизвестный и начал провоцировать конфликт, нецензурно ругаясь, а потом предложил продолжить выяснять отношения на улице.

В полиции добавили, что камеры наблюдения зафиксировали мужчину, который, ожидая своих оппонентов, зарядил пистолет. Затем злоумышленник направил его на одного из офицеров полиции и выстрелил, но произошла осечка. Тогда нападавший выстрелил в грудь второму полицейскому.

Сообщается, что злоумышленник также пытался выстрелить в голову полицейскому, когда тот наклонился над раненым коллегой, но оружие второй раз дало сбой, и стрелок скрылся.

Огнестрельное ранение получил 25-летний участковый офицер.

 

Прибывшие на место происшествия правоохранители быстро установили личность стрелка. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления уроженец Донецкой области. По данным сайта "Миротворец", мужчина проходил службу в незаконных вооруженных формированиях так называемой "ДНР", является командиром разведки подразделения "ОПЛОТ", участвовал в боях под Дебальцево и Иловайск.

Через несколько часов после преступления его задержали и объявили о подозрении по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины.

Раненого офицера полиции прооперировали, его состояние удовлетворительное.

Украинская правда

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Темы: Киевполициячрезвычайное происшествиеОРДЛО
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