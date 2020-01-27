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Провокація на ділянці розведення: окупанти стріляли у власний бік з позицій ООС

Понеділок, 27 січня 2020, 14:10
Провокація на ділянці розведення: окупанти стріляли у власний бік з позицій ООС

Російсько-окупаційні війська влаштували збройну провокацію на ділянці розведення сил у Петрівському, щоб "підставити" українських військових і звинуватити їх у порушенні домовленостей.

Джерело: Спільний центр із контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

Деталі: За даними української сторони СЦКК, озброєні члени збройних формувань Російської Федерації, використовуючи рельєф місцевості та високу рослинність, зайшли на ділянку розведення на місця позицій підрозділів Об’єднаних сил, які були вивільнені при розведенні, та відкрили показовий вогонь трасуючими кулями у бік збройних формувань РФ.

Все відбувалось на відстані 250 метрів від відеокамери спостереження ОБСЄ. Тобто метою бойовиків було надати місії "беззаперечні докази факту порушення розведення сил та засобів з боку Збройних Сил України".

Дослівно СЦКК: "Метою таких дій може бути загострення ситуації на ділянці розведення, яка у подальшому може призвести до повернення військ на вихідні позиції до розведення або зайняття нових вигідних рубежів збройними формуваннями Російської Федерації у зазначеному районі".

Додатково: Українські військові наголосили на неприпустимості таких дій.

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Українська правда
Теми: ДонбасООС
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