Провокация на участке разведения: Боевики стреляли в свою сторону с позиций ООС

1450 просмотров
Понедельник, 27 января 2020, 15:10

Российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы "подставить" украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей.

Источник: Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон

Детали: По данным украинской стороны СЦКК, члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ.

Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ. То есть целью боевиков были предоставить миссии "неопровержимые доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины".

Дословно СЦКК: "Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе".

Дополнительно: Украинские военные подчеркнули недопустимость таких действий.

Темы: Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Боевики вели огонь возле участка разведения – ООС 27 января 2020, 07:28
Отомстить за страшные пытки. История дважды пленника на Донбассе словами его матери 27 января 2020, 06:00
Оккупанты провели мощный обстрел из запрещенных минометов: погиб военный 26 января 2020, 15:42
Все новости
Главные новости
В СНБО решили, что делать в связи с распространением коронавируса
Полиция установила похитителей французского оператора во время аннексии Крыма
СБУ: Во Львове было 11 обысков из-за хищения военного оборудования
Коронавирус в Китае: 80 смертей, 24 – за последние сутки
Все новости
Опыт

Протанцевать жизнь: три теплые истории бабушек

тест

Безопасно ли делать маникюр у вашего мастера

Объясняем

Как отследить и получить лекарства, купленные за госсредства

Поиск по сайту
Архив
Весь архів