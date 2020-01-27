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Провокация на участке разведения: оккупанты стреляли в свою сторону с позиций ООС

Понедельник, 27 января 2020, 14:10
Провокация на участке разведения: оккупанты стреляли в свою сторону с позиций ООС

Российско-оккупационные войска устроили вооруженную провокацию на участке разведения сил в Петровском, чтобы "подставить" украинских военных и обвинить их в нарушении договоренностей.

Источник: Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон

Детали: По данным украинской стороны СЦКК, члены вооруженных формирований Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь трассирующими пулями в сторону вооруженных формирований РФ.

Все происходило на расстоянии 250 метров от видеокамеры наблюдения ОБСЕ. То есть целью боевиков были предоставить миссии "неопровержимые доказательства факта нарушения разведения сил и средств со стороны Вооруженных Сил Украины".

Дословно СЦКК: "Целью таких действий может быть обострение ситуации на участке разведения, которая в дальнейшем может привести к возвращению войск на исходные позиции до разведения или занятию новых выгодных рубежей вооруженными формированиями Российской Федерации в указанном районе".

Дополнительно: Украинские военные подчеркнули недопустимость таких действий.

Темы: ДонбассООС
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