Суд закрив справу "єдинороса" із Севастополя: збіг термін давності

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Понеділок, 27 січня 2020, 23:46

Дніпровський районний суд Києва закрив справу стосовно члена російської партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, затриманого Службою безпеки на адмінкордоні з анексованим Кримом 4 грудня.

Джерело: прокуратура АРК у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Справу закрили через те, що збіг термін давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Що передувало: Контррозвідники СБУ затримали Кучерявого 4 грудня 2019 року, дізнавшись про те, що він планує приїхати на материкову частину України для отримання закордонного паспорта.

У 2014 році Кучерявий сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку.

Окупанти також нагородили його медаллю Міноборони РФ "За возвращение Крыма".

Теми: анексія Крим суд


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