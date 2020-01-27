Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд закрив справу "єдинороса" із Севастополя: збіг термін давності

Понеділок, 27 січня 2020, 22:46
Суд закрив справу єдинороса із Севастополя: збіг термін давності

Дніпровський районний суд Києва закрив справу стосовно члена російської партії "Єдина Росія" Ігоря Кучерявого, затриманого Службою безпеки на адмінкордоні з анексованим Кримом 4 грудня.

Джерело: прокуратура АРК у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Справу закрили через те, що збіг термін давності для притягнення до кримінальної відповідальності.

Що передувало: Контррозвідники СБУ затримали Кучерявого 4 грудня 2019 року, дізнавшись про те, що він планує приїхати на материкову частину України для отримання закордонного паспорта.

У 2014 році Кучерявий сприяв російській окупації Кримського півострова. Зокрема, він причетний до організації блокпостів у Севастополі та охороні громадського порядку.

Окупанти також нагородили його медаллю Міноборони РФ "За возвращение Крыма".

"Українська правда" у Threads

Теми: анексіяКримсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
анексія
Український суд виніс перший вирок за депортацію з окупованого Криму
В кримському селищі із авіабазою пролунав вибух, видно дим
Травневих шашликів у Криму не буде, почалася деморалізація – Чийгоз
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: