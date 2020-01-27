Суд закрыл дело "единороса" из Севастополя: истек срок давности

Днепровский районный суд Киева закрыл дело в отношении члена российской партии "Единая Россия" Игоря Кучерявого, задержанного Службой безопасности на админгранице с аннексированным Крымом 4 декабря.

Источник: прокуратура АРК в комментарии проекту Радио Свобода Крым.Реалии

Детали: Дело закрыли из-за того, что истек срок давности для привлечения к уголовной ответственности.

Что предшествовало: Контрразведчики СБУ задержали Кучерявого 4 декабря 2019 года, узнав о том, что он планирует приехать на материковую часть Украины для получения загранпаспорта.

В 2014 году Кучерявый способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

Оккупанты также наградили его медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма".